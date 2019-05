Strandels exklusiva låt-premiär på Musikplats

Syskonduon Strandels från Bromma debuterade 2016 med Chance Of Rain som präglades av tydliga countryinfluenser. Countryn finns kvar i deras musik men sedan dess har de gått mer åt pophållet, vilket märks på senaste singeln Love On Repeat som spelas mycket i P4.

Under den direktsända lunchspelningen bjöd Strandels också på ett exklusivt smakprov på sprillans nytt - den hittills osläppta låten Again And Again. Konserten ägde rum 17 maj 2019.

