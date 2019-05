Varsågod – här är EU-kandidaternas favoritlåtar

EU-valet går in i sluttampen och partiernas toppkandidater finns med i slutdebatter och valvaka väntar på söndag.

Nu finns dessutom P4 Stockholms spellista med politikernas favoritlåtar. ”Absolute EU – Stockholmsversionen” finns nu tillgänglig på Spotify.

Här är alla låtarna

Abir Al-Sahlani, Centerpartiet

Låt: Eve – Whose that girl?

Johan Danielsson, Socialdemokraterna

Låt: Laleh – Goliat

Karin Karlsbro, Liberalerna

Låt: Carola – Fångad av en stormvind

Yusuf Aydin, Kristdemokraterna

Låt: Europahymnen från Beethovens nionde symfoni

Peter Lundgren, Sverigedemokraterna

Låt: Queen – We will rock you

Rikard Warlenius, Vänsterpartiet

Låt: Kraftwerk – Trans Europe Express

Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet

Låt: Beyoncé – Formation

Joakim Månsson Bengtsson, Feministiskt initiativ

Låt: Nanne Grönvall – Håll om mig

Tomas Tobé, Moderaterna

Låt: Nicole – Ein Bisschen Frieden