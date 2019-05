Sommarvibbar med Jubël på Musikpats

Sebastian Atas och Victor Sjöström i Jubël bjöd på nya singeln On The Beach (cover på Chris Reas 80-talshit) och världspremiären på låten Running Out Of Love när de spelade på Musikplats.

Jubël gästades också av Neimy under den direktsända livespelningen på Musikplats Stockholm, hon backade upp i låtarna Illusion och Dancing In The Moonlight som ju var den stora sommarhitten i fjol.

