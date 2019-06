Fotbollsderby med förbud och tyst protest

Det blir ännu ett derby utan så kallade overhead-flaggor, det vill säga dom stora tygstycken som supportrar använder för att visa sitt stöd för sitt lag.



Polisen menar att dessa tygstycken ibland används av personer inne på arenan som vill maskera sig utan att synas eller tända bengaliska facklor.



Polisen har också inför detta derby beslutat att begränsa publiken på arenans kortsidor. Det blir maximalt 3 500 personer på respektive kortsida – 2 000 färre än vad som får plats.



Polisens nya riktlinjer säger att om det förekommer pyroteknik på läktarna under en match så kan den ansvariga klubben tvingas dra ned på publikantalet nästa match.



Under dagens match kommer supportrar från både Hammarby och AIK att vara tysta under matchens första 10 minuter - som en protest mot vad dom menar är orimliga åtgärder från polisens sida.