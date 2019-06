Skogsbrand nära båtklubb i Södertälje

Vid 19-tiden uppgav räddningstjänst att man förhoppningsvis ringat in branden och räknar med att vara kvar på platsen resten av onsdagskvällen.

Även på Utö arbetar räddningstjänsten under kvällen med en markbrand som har pågått under hela eftermiddagen och täckt ett område på 1000 kvadratmeter. Den branden är under kontroll.