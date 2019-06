The Lovers Of Valdaro i säsongens sista Musikplats

P4 Nästa Stockholm avgörs i Musikplatsens säsongsavslutning den 14 juni - och utom tävlan, efter att vinnaren korats, kliver fjolårets segrare The Lovers Of Valdaro upp på scenen för en halvtimmes lunchkonsert.

The Lovers Of Valdaro vann den lokala P4 Nästa-tävlingen 2018 med låten Lost Forever. I riksfinalen kammade duon hem en direktbiljett till Melodifestivalen 2019 där de tävlade med bidraget Somebody Wants.

Konserten med The Lovers Of Valdaro äger rum i Radiohuset och direktsänds i P4 Stockholm med start klockan 12.30.

OBS! Själva finalen av P4 Nästa Stockholm 2019 börjar redan klockan 11.05 och sänds live från samma studio i Radiohuset - lyssna på finalisterna och rösta på Din favorit!

Gratis inträde till allt, först till kvarn gäller. Adress: Oxenstiernsgatan 20, Stockholm.

Mer Musikplats Stockholm