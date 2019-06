Jörgen Elofsson klar för juryn i P4 Nästa: "Han är en av de största"

I fjol slog artisten Rhys igenom med låten Too Good To Be True - skriven ihop med Jörgen Elofsson som i studion på Lidingö snickrar vidare på den ena hitten efter den andra, år efter år.

Jörgen Elofsson debuterade som artist redan 1989 och på 90-talet, under Denniz Pops ledning på Cheiron-studion i Stockholm, förvandlades han till en av Sveriges mest effektiva hitmaskiner. Han ligger bakom världshits till artister som Britney Spears, Celine Dion och Westlife. Och med låtar till Kelly Clarkson har han toppat amerikanska Billboard Hot 100.

– Det är givetvis otroligt kul att Jörgen ansluter till juryn för vår fina musiktävling. Han är ju en av de största svenska låtskrivarna någonsin med en otrolig fingertoppskänsla, säger Fredrik Eliasson som är programledare och producent för Musikplats och P4 Nästa Stockholm.

P4 Nästa Stockholm avgörs i Musikplatsens säsongsavslutning fredag 14 juni, direktsändningen startar klockan 11.05. I juryn ingår också den populära artisten Anna Bergendahl och fjolårsvinnarna The Lovers Of Valdaro (som i P4 Nästa-finalen också kammade hem en direktbiljett till Melodifestivalen 2019).

