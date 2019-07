Ny tränare ska hjälpa Syrianska FC efter turbulent tid

– I expect we're gonna be at our maximum at the end of the season and Syrianska will play, again, in the Superettan, säger han över telefon

Milinkovic fick veta av Syrianska FC:s styrelse att den viktigaste uppgiften är att laget ska få stanna kvar i Superhettan.

I lördags gick Syrianska ut på sin hemsida att tre spelare slutar, samtliga var nyförvärv: Matias Cahais, Steven Ribéry samt Stefan Ilic.

Och så sent som i söndags kväll kom ännu ett besked om att innermittfältaren Smajl Suljevic och laget går skilda vägar.

En nyrekrytering har ägt rum men sportchefen Can Melkemichel är förtegen om vem, men säger att de nu hoppas på att få ordning efter en turbulent tid.