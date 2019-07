Järnvägsbron vid Getingmidjan är på plats

Strax efter klockan 17 under torsdagen var bron på plats vid den så kallade Getingmidjan i centrala Stockholm.

– Det känns jättebra, Kent Sahlman, projektledare.



Bron är 200 meter långa och väger 1350 ton och arbete med brolyftet har pågått under flera timmar under dagen. Järnvägsbron kom till Riddarfjärden under söndagen och planen var att den skulle lyftas under måndagen. Men på grund av det dåliga väder fick arbetet dock skjutas upp.

Dock är det mycket arbete kvar - till exempel ska järnvägsanläggningen på. Man räknar med att kunna släppa på trafik över bron den 19:de augusti.