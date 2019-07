Allt fler unga häktas i Stockholm

Jacob Fraiman jobbar på organisationen Unga KRIS, Kriminellas revansch i samhället.

Han har egen erfarenhet av att sitta häktad som ung och jobbar idag med ungdomar som gör det nu.

– Man har ju mycket skam och skuld och man sitter hela tiden i de här tankarna och slår på sig själv och det bara tränger sig på den här ångesten. Om du kommer in i det kommer vi skapa fler livstidskriminella som kommer ut och gör ännu grövre brott och får ett hat mot systemet.

Under förra året var det totalt 10 personer under 18 år som satt på Stockholms häkten under det första kvartalet.

Antalet häktade barn under första kvartalet det här året har näst intill tredubblats i jämförelse, motsvarande siffra 2019 var 28 barn.

Det visar statistik P4 Stockholm tagit fram från Åklagarmyndigheten.

Personer som är under 18 år ska bara häktas som en sista utväg och när det finns så kallade synnerliga skäl.

Det är också bara aktuellt vid grövre brottslighet säger Sara Stolper ungdomsåklagare vid Södertörns tingsrätt.

– Till exempel grovt narkotikabrott, rånbrottslighet, grov misshandel, människorov. Brott med höga straffvärden.

Varför antalet häktade barn har ökat så kraftigt under de senaste åren är för tidigt att säga men Sara Stolper har sina aningar.

– Det är allvarliga brott som begås längre ner i åldrarna, det skulle kunna vara en anledning till att häktningarna har ökat.

Så det handlar inte om att rättsväsendet jobbar annorlunda och att det är mer okej att häkta unga nu?

– Nej det skulle jag snarare säga att det är tvärtom. Det finns ett väldigt stort fokus idag på att det här bara ska användas i undantagsfall, när det verkligen behövs och rör sig om allvarlig brottslighet.