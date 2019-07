Oklart varför M/S Visborg gick mot kaj i Nynäshamn

Hur länge båten tas ur trafik är inte klart, och varför det hände ska nu utredas, säger Christer Bruzelius, VD på Destination Gotland.

Bolaget har satt in flera extraturer mellan Visby - Nynäshamn som ska gå under natten mot tisdag och under tisdagen. De har också senarelagt turer mellan Visby-Oskarshamn som går under tisdagen.

Destination Gotland skriver på sin hemsida att en besiktning av fartyget är gjord och att reparationsarbete kommer att pågå under natten.