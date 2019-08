Många fall av TBE i länet – flest smittade i Norrtälje

Tidningen har tagit del av siffror från region Stockholm och det visar sig att det är under juli rapporterats in att 21 personer smittats av virussjukdomen - något som är dubbelt så många under samma månad förra året.

Totalt har 34 personer drabbats av TBE i år och flest fall är i trakterna kring Norrtälje.

Förra året rapporterades det in totalt 116 fall av smittan i regionen.