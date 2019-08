Birgitta Eldsbrand skrev på Facebook om sin jobbiga barndom med bland annat mobbning i skolan och om vad fotbollen och gemenskapen på läktaren har betytt för henne genom åren.



Hammarby Fotboll såg och gillade inlägget och bjöd via Twitter in henne till matchen i Stockholm mellan just Hammarby och favoriterna GIF Sundsvall.

– Jag trodde inte det var sant. Jag tänkte "är det ett skämt?" Men det var det tydligen inte. Jag blev så himla lycklig, säger Birgitta.