Musikplats är tillbaka – Molly Hammar först ut live

Musikplats Stockholm är tillbaka med nya direktsända program efter sommaruppehållet. Först ut är Molly Hammar.

– Vilken start det blir! Och det är en mycket spännande säsong som ligger framför oss. Många stora namn dyker upp liksom en hel del nya okända artister. Den som håller koll på konsertkalendern kan hela tiden se vilka akter som är på gång, säger Fredrik Eliasson som är programledare och producent.

Premiärartisten Molly Hammar har under 2019 fått massor av uppmärksamhet både i England och hemma i Sverige med låtarna No Place Like Me och Words. Tidigare i sommar dök hon upp i den svenska versionen av nya Lejonkungen, hon gästade Allsång på Skansen och nu kommer hon till Musikplatsen där hon också får sällskap av Kim Cesarion i duetten Show Me som just släppts.

Kim Cesarion slog igenom 2013 med sin debutsingel Undressed som i skrivande stund noteras för över 72 miljoner streams på Spotify.

Konserten med Molly Hammar äger rum fredag 23 augusti 2019 kl 12.30-13.00. Gratis inträde, först till kvarn. Mer information finns i Konsertkalendern.

