De får chansen att bjuda på rymddans

Under pågående kulturfestival är temat som bekant rymden. På torsdagen ska föreställninen Space Walk visas på Dansbanan vid Karl XII:s staty i Kungsträdgården.

Pjäsen beskrivs som ett "utspejsat samarbetsprojekt mellan kreativa verksamheter för kulturarbetare med funktionsnedsättning" och framförs i en femhövdad föreställning med konsert, dansaktiviteter och en musikalisk tolkning av Fly me to the moon.

Det är en föreställning med artister som har kognitiva funktionsvariationer som bla autism.

P4 Stockholms Björn Lindberg hälsade på under repetitionerna.

Veronica Tjerned, koreograf, varför är det här viktigt?

– Det är inkluderande på riktigt. Vi pratar om att alla ska vara med på lika villkor, men är det alltid så?

En av dem som ska dansa är Malin Nord.

– Det är mycket spännande, det ska bli roligt, säger hon och berättar att det blir rymddans på scenen.

Kollegan Fanny Lindholm ger sin bild av vad en rymddans är:

– Det är en dans där man går ut i rymden. Man har dräkter på sig, går långsam, lite som i slowmotion och känner in musiken.