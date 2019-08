Molly Hammar på Musikplats: Drömt länge om att spela här

Molly Hammar upplever sitt stora genombrott 2019. Hon är just nu en av Sveriges mest hyllade artister och beskriver nyckeln till framgången i att hon landat i sig själv.

Med låtar som No Place Like Me, Words, Show Me och Blossom gjorde Molly Hammar ett bejublat framträdande i Musikplats Stockholm den 23 augusti.

