Mikael Rickfors premiärspelar ny musik

– Det är en rocklegend på vår scen i Radiohuset, säger programledaren Fredrik Eliasson och Mikael Rickfors möts av högljudda applåder från publiken.

Under den halvtimmeslånga lunchkonserten i Studio 4 gör Rickfors nyskrivna låtar som Remedy och Look For Me Angel, men också paradnumret Vingar från 1988.

