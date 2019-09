Polisen efter skotten i Nacka: Som alltid måste vi titta brett

Ingen misstänkt är gripen efter söndagskvällens skottlossningar i Nacka. Under kvällen togs tre personer in för förhör, men de släpptes under natten.

– De som togs med till förhör är inte längre kvar hos polisen, säger Towe Hägg, presstalesperson hos polisen, till TT.

Hon kan inte säga om de tre är misstänkta för något brott.

Under söndagskvällen knackade polisen dörr i området och dörrknackningar kommer att fortsätta under måndagen.

Skottlossningarna inträffade strax före klockan 21. På platsen hittade polisen två skadade män, en i en bostad och en i en bil.

De två skadade har förts till sjukhus.

– Skadeläget är inte känt, säger Towe Hägg.

Enligt Expressen och Aftonbladet skedde två skottlossningar, dels vid ett flerfamiljshus och dels mot en taxi i närheten av köpcentrumet Nacka Forum.

Tidningarnas uppgifter gör gällande att personer med kopplingar till tidigare skjutningar i Stockholm kan ha varit inblandade. Men enligt Towe Hägg är det för tidigt att säga något om det.

– Vi ska titta på likheter och skillnader och samla in uppgifter. Som alltid måste vi titta brett.