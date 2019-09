Najara, 10: Jag vill ha en massa autografer!

– Det är så roligt att vara här! Säger sexåriga Elsa som är utklädd till Askungen.

– Jag vill ha autografer av en bok och träffa en massa människor och kolla, säger Najara, 10 år, och som klätt ut sig till Elsa ur Frost.

Just under eventet är det många som dyker upp som sina favoritkaraktärer som just Najara och Elsa gjort.

– Vissa är bra gjorda och har lagt ner så mycket tid på att bara sminka och klä ut sig, säger Najara.