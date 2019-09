Så bidrar du till Världens barn-insamlingen

Nu är P4 Stockholms insamling till förmån för Världens barn igång.

I två veckor framöver ska alla 25 lokala P4-stationer i Sveriges Radio, P4 Extra och Radiohjälpen drar sitt strå till stacken och samla in pengar till alla barns rätt till utbildning, hälsa och en värdig framtid.

Så här bidrar du:

Ring in 50 kronor genom att ringa 099-520 26 (46,50 kronor går oavkortat till Världens barn), eller gå till vår digitala bössa och skicka sms eller swisha

Swish:

Swisha till 9019506, skriv P4 Stockholm och skänk valfritt belopp. Hela summan går till Världens barn.

Sms:

Sms:a till 72 999. Skriv P4Sto, gör ett mellanslag och skriv ev önskan/hälsning. Kostar 50 kr, då går 46,50 kr till Världens barn.

Några av P4 Stockholms evenemang under Världens barn:

Prästostar i Södertälje – 25 september

Motionslopp på Stadion – 2 oktober

Kampanjen pågår mellan den 23 september och 4 oktober.

Förra året lyckades P4 Stockholm samla in strax över 622 000 kronor, och året in dess rekordbeloppet 824 053 kronor med hjälp av lyssnarna. Alla P4-kanalerna och P4 Extra fick in flera miljoner kronor.

Pengarna lämnas över under SVT:s direktsända gala för Världens barn. Den stora finalen för Världens barn-insamlingen hålls fredag den 4 oktober i P4 Extra klockan klockan 17.35-18.30, då radioinsamlingen summeras.

På fredag kväll sänder SVT galan Tillsammans för Världens Barn mellan klockan 20-22. På söndagen redovisas hur mycket pengar som kampanjen har dragit in i år, i ett program på SVT som startar kl 18:15.