Tappra löpare sprang ihop 15 000 kronor till Världens barn

Vädret var inte riktigt med oss i år när kvällsloppet hölls på Stockholms stadion. Men många givmilda och tappra flanörer och motionärer tog sig till arenan för att ta sig runt och skänka till Världens Barn.

Bildspel: Så såg det ut under loppet

Totalt drogs det in 15 318 kronor under loppet. Under dagen ringdes det in på vår telefon för sammanlagt 50 592 kronor på P4 Stockholms telefon.