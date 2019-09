SOFIAA live i Musikplats Stockholm

Stockholmsartisten SOFIAA (Sofia Sjöö), med en bakgrund som körsångare till bland andra Eric Saade och Molly Sandén, vann i våras finalen i P4 Nästa Stockholm med bidraget Andas. Låten hyllades av bland andra Jörgen Elofsson, den framgångsrika hitmakaren som medverkade i tävlingsjuryn.

På fredagen släppte SOFIAA sin nya singel Där Vi Va och livepremiären ägde rum på Musikplats Stockholm i direktsändning. Konserten avslutades med en finstämd tolkning av låten I Look To You - SOFIAAs hyllning till sin stora idol och sångförebild, Whitney Houston.

Mer Musikplats Stockholm