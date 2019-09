Vingresenären Emelie: Tveksam till att vi kommer iväg

Under natten till måndagen kom beskedet att resebolaget Ving ställer in alla resor från Sverige under måndagen efter att moderbolaget Thomas Cook meddelat att de ansöker om konkurs.

Stockholmsbon Emelie Sjöberg berättar att hon inte fått någon information från resebolaget och att hon inte vet om de kommer kunna resa till helgen.

– Jag känner mig väldigt tveksam i nuläget. Det hade varit mycket bättre om de bara ställt in alla avgångar framöver så att man hade fått en sportslig chans att försöka hitta en ersättningsresa, säger hon.