Arne Weise död – blev 89 år

Det var på onsdagen som sonen Andreas Weise meddelade via sociala medier att hans far avlidit i stillhet efter en tids sjukdom.

"Idag på eftermiddagen sa vi farväl till vår älskade pappa när han lugnt och stilla somnade in i sin säng. Många har känt en samhörighet med vår pappa och ända in i det sista kände han värmen och kärleken han under åren fått av er - hans publik. Vi ber er respektera vår tid av sorg och ge oss det utrymme som behövs under den kommande tiden", skriver Andreas Weise.

Arne Weise föddes i Malmö år 1930 men bodde i Stockholm större delen av sitt liv och var under 30 år julvärd i Sveriges Television.

Lyssna på dokumentären om Arne Weise som P4 Stockholms Henrik Olsson gjort om tv-legendarens liv.