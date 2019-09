Exklusivt: Moe gör sin Avicii-hit på Musikplatsen

I december kliver Andreas Moe upp på scenen i Friends Arena ihop med alla andra artister som sjöng Aviciis stora hits. Andreas lade sång på Fade Into Darkness som slog internationellt och öppnade många dörrar för den unga talangen från Skogås.

I Musikplats Stockholm gör Andreas Moe ett exklusivt akustiskt framträdande med Fade Into Darkness. Uppbackad av Hanna Stenson på gitarr och sång framför han också låtar som Do You Even Know och Ocean.

