Prins- och prinsessbarnen inte längre del av kungahuset

Prins Alexander, prins Gabriel, prinsessan Leonore, prins Nicolas och prinsessan Adrienne är fortsatt medlemmar av kungafamiljen, men kommer inte längre att tillhöra kungahuset.



Det meddelade riksmarskalk Fredrik Wersäll i ett pressmeddelande i dag efter ett beslut från kungen.

Barnen tappar ställningen som kungliga högheter, men behåller de hertig- och hertiginnetitlar som de tilldelats av kungen.

Syftet är att det ska bli tydligare vilka personer inom kungafamiljen som förväntas ta sig an uppdrag som statschefen ska ta. Något som de fem barnen nu alltså inte förväntas ta sig an i framtiden.



Hovet skriver i pressmeddelandet att kungen, drottningen, kronprinsessan Victoria samt prins Daniel är Sveriges främsta representanter inom landet och gentemot andra stater.



Prins Carl Philip, prinsessan Sofia och prinsessan Madeleine ska fortsatt verka i de stiftelser de engagerat sig i och ta sig an de uppdrag som kungen beslutar om.

I maj 2018 så enades alla partier utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet i riksdagens konstitutionsutskott om att tillsätta en parlamentarisk utredning om anslaget till kungahuset, något som däremot har dröjt.



Tanken bakom utredningen var att kungahusets åtaganden ska utföras av ett begränsat antal personer, och att de pengar hovet får från staten inte ska öka i takt med att allt fler medlemmar i kungafamiljen blir vuxna.

- Det här är lite typiskt kungen, säger Bengt Hansell, mångårig reporter på Ekot som följt kungahusets historia.

- Hans valspråk är "För Sverige i tiden". Nu drar hovet konsekvenserna av riksdagens propåer från förra året. Kungen vill inte själv att riksdagen precis vilka personer kungahuset ska minskas med. Kungen går dem till mötes. Kungafamiljen har funderat över detta och går nu riksdagen till mötes, för att behålla något slags initiativ, säger han.