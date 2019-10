Södertälje Kings vann mot Umeå med 84-83

Det blev en jämn match på fredagen mellan Södertälje Kings och Umeå BSKT. Till sist kom Södertälje tillbaka mot slutet och vann med 84-83, något som Robert Andersson, klubbdirektör för Södertälje Kings, kommer att stärka laget inför tisdagens match mot Nässjö.

– Det är skönt att vinna en match där man vänder och kommer tillbaka, det bygger lite moral i laget.

Tidigare i veckan förlorade Södertälje Kings premiärmatchen borta mot Wetterbygden med 88- 87. Det visade sig i efterhand att matchen skulle slutat oavgjort efter att sekretariatet missat att föra in ett straffkast för Södertälje, men då var det redan för sent att lämna in en protest.