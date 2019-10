Bajenfans: Det kanske var för tidigt för allsvenskan

Hammarby hade länge en 1-0-ledning. Men i andra halvlek lyckades Uppsala sätta tre mål.

– Kämpa in i det sista. Två snabba mål så är vi där, säger You Gustafsson som hejade in i det sista.

Men det gick inte som hon ville. Slutresultatet blev 1-3 och det innebär att att Uppsala går upp till damallsvenskan medan Hammarby blir kvar i elitettan.

– Det är lite tråkigt, men det kanske var lite tidigt att gå upp i allsvenskan om det inte går bättre än så i en match, säger supportern Håkan.