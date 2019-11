Spårfel i Upplands Väsby – flera inställda tåg

Tåg i riktning mot Stockholm kör förbi Rotebro och Norrviken på grund av spårfelet. För att komma dit eller åka därifrån: följ med tåget till Sollentuna och ta ett tåg i riktning mot Upplands Väsby/Märsta/Uppsala, som stannar på samtliga stationer.

Flera avgångar är delinställda mellan Upplands Väsby och Ulriksdal, först under torsdagen kl 06.00 väntas problemet vara löst.

SJ har ställt in varannan avgång mellan Stockholm och Uppsala under morgonen. Även Arlanda Express ställer in flera avgångar.

