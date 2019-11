Lufthansastrejk stoppar flyg från Arlanda

Under det här dygnet påverkas 700 av Lufthansas 1 100 flygningar runt om i världen.

Fem av Lufthansas avgångar från Arlanda ställs in under torsdagen och fyra av tio avgångar ställs in under fredagen.

Kabinpersonalstrejken inleddes vid midnatt då Lufthansa inte vill hålla förhandlingar med fackförbundet UFO på grund av interna stridigheter inom facket. Detta enligt Lufthansas koncernledning.