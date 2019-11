Stora premiären för The Tarantula Waltz

På fredagen släppte The Tarantula Waltz sin nya platta Kallocain som togs emot med strålande recensioner. Toppbetygen rullade in under hela morgonen.

– Det blir jättekul att få ge de här låtarna liv nu. Det känns jättebra, sade Markus Svensson i en intervju inför den direktsända spelningen.

Under den halvtimmeslånga lunchkonserten gjorde The Tarantula Waltz låtarna: Fallin', Highs Are So High, Duende, HtH och titelspåret Kallocain.

