Frej missade Superettan i snöyran

Efter 1-1 borta mot Umeå FC kändes det som fördel Frej i kvalet till Superettan.

En fördel som hemmalaget kastade bort på en kvart i snöslasket på Vikingavallen. Bjudningar i hemmaförsvaret gav Isaac Boye två chanser som han förvaltade på bästa sätt.

– Vi har haft svårt med försvarsspelet under säsongen, konstaterar Frejs tränare Janne Mian.

Frej kom tillbaka via matchens andra tvåmålsskytt, Moustafa Zeidan, som skarvade in en boll och sedan fick hjälp av UFC-målvakten Viktor Frodig när denne fumlade in en frispark.

Zeidan hade även en frispark i ribban efter paus, och samma ribba darrade när Jean de Brito träffade den i slutet av matchen.

Frejs spelare klev snabbt av banan medan Umeå-lirarna sprang runt och jublade. Och efter matchen var det svårt att få några ord ur hemmalaget.

– Tungt, det här hade vi inte trott. Vi siktade på att komma fyra eller femma, säger lagkaptenen Pedro Ribeiro som har meriter från MLS i USA.

Frej tar nu steget ner i division 1 där man får fightas med BP och Syrianska som också åker ur Superettan. Dessutom blir det lokalderbyn mot Täby FK som kommer från division 2.