Daniel Ståhl kämpar för att behålla diskus i Diamond League

Från och med nästa säsong kommer flera grenar att strykas från några av tävlingarna i Diamond League. Det handlar om diskus, tresteg, 3 000 meter hinder och 200 meter.

Daniel Ståhl har tillsammans med trestegsstjärnan Christian Taylor skapat ett skapat fackförbundet We Are The Sport och i helgen träffas förbundet träffas.

– Nu i helgen på World Athletics-galan i Monaco ska jag och Christian bland annat träffas och diskutera vidare. Det som skett är oerhört tråkigt och bedrövligt.

Vad kommer att hända på mötet?

– Vi tittar varandra in i ögonen och snackar och sen tar vi det vidare till internationella friidrottsförbundet.