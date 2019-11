Max Martin – popsagan, arvet och världssuccén

Här sammanfattas Fredrik Eliassons uppmärksammade dokumentärer (ursprungligen på totalt över sju timmar, alla finns att lyssna på här) om Max Martin i ett program.

Följ med bakom kulisserna, hör unika intervjuer som spelats in regelbundet mellan 1999 och 2018 – och hör massor av de hundratals superhits som skapats av Denniz Pop, Max Martin & Co under ett kvarts sekel med artister som Britney Spears, Backstreet Boys, Ace Of Base, Katy Perry, Justin Timberlake, Ariana Grande, Taylor Swift, Pink och många andra.