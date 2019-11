Stora namn till stödgala för Rojava

Kovan Direj, en av initiativtagarna till galan Humanity For Change In Rojava, säger att situationen förvärrats sedan Turkiet gått in militärt i regionen.

– Enligt FN bor 200 000 människor nu utan skydd. Vi har samlat massor av namn till galan för att sjunga för de där nere.

Bland deltagarna på galan finns Zara Larsson, Jonas Gardell och Molly Hammar.