The Latin Kings återförenas: "Låtarna är mer aktuella än någonsin"

1994 slår rap-pionjärerna The Latin Kings från Alby igenom med albumet "Välkommen till förorten".

Under ett drygt decennium släpper de fyra originalalbum, en samlingsskiva och turnerar över hela landet. Senare valdes de in i Swedish Music Hall of Fame.

Nu är de tillbaka, och enligt frontfiguren Douglas "Dogge" Léon är låtarna mer aktuella än någonsin.

– Ta en låtrad som "snubben trodde han var cool, för han hade en pistol". Med alla de skjutningar vi har i dag, är den raden klockren. Det är intressant att allt går i cykler, säger Dogge.

När The Latin Kings återförenas blir det dock utan två av originalmedlemmarna, bröderna Christian "Chepe" och Hugo "Salla" Salazar. I stället blir det Dogge, Rodrigo "Rodde" Pencheff och toastaren Daddy Boastin'.

Det första framträdandet blir på den kringresande nostalgifestivalen "Vi som älskar 90-talet och det bästa från 00-talet", med stopp i bland annat Stockholm.