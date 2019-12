Klart: Ulf Lundell gör "Årets jullåt 2019"

För elfte gången röstades "Årets jullåt" fram på Musikplatsen. Under en timme plöjde lyssnarna och juryn genom en stor mängd nysläppta jullåtar och efter den stora omröstningen kammade Ulf Lundell hem titeln "Årets jullåt" i programmet.

– Han sätter ju orden där det ska, det är fantastiskt! Och det är en fin melodi - som inte nödvändigtvis skriver en på näsan att det är en jullåt. Han gör det väldigt fint, säger Josefine Sundström och Markus Larsson i juryn.

Alla vinnarna genom åren:

2009 Minaya - Ensam Till Jul

2010 Måns Zelmerlöw - December

2011 Svante Thuresson - Snart Kommer Änglarna Att Landa

2012 Mauro Scocco - Årets Julklapp

2013 Henrik Dorsin - Tomten Är En Kommunist

2014 Weeping Willows - Someday At Christmas

2015 Weeping Willows - Christmas Time Is Here Again

2016 Pernilla Andersson - Julbetraktelse Från Söder

2017 Weeping Willows - Let Christmas Be The Reason

2018 Magnus Uggla - Århundradets Jul

2019 Ulf Lundell - Stockholm I December

