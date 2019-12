Mabel gör Årets låt i Musikplats Stockholm

Mabels låt Don't Call Me Up släpptes som singel i januari i år, strömmades enormt och nådde snabbt hög rotation på radion - inte minst i P4. När Musikplatsens jury och lyssnare röstade fram årslistan med de bästa låtarna i programmet 2019 tog Mabel hem förstaplatsen med låten.

Själv beskriver hon Don't Call Me Up som en låt som går rakt på sak i sitt budskap och där melodiösa partier bygger upp mot en monoton refräng.

– Jag ville skriva en break up-låt som var positiv. Jag gick själv igenom en situation och ville komma över en person - och behövde då skriva en låt som om jag redan hade gjort det, säger Mabel i segerintervjun på telefon från hemstaden London.

Mabel är dotter till artisten/låtskrivaren Neneh Cherry och producenten Cameron McVey (bl.a. Massive Attack), hon växte upp i Stockholm och gick på musikgymnasiet Rytmus i Nacka. Direkt efter studenten flyttade Mabel till London där hennes musik slog igenom 2017 - låten Finders Keepers nådde då topp tio på den brittiska singellistan.

Efter succéåret 2019 med Dont't Call Me Up siktar Mabel på att skriva vidare på nya låtar efter årsskiftet. Dessutom väntar turné under 2020.

