Jul igen – här är P4 Stockholms jullåt

Iklädda de juligaste dräkter de kunde hitta sjunger Ola Gäverth, Mia Bryngelson, Lasse Persson och Henrik Olsson "Här kommer en jullåt till".

Texten är skriven av producenten Sven Rönnqvist. Musiken är skriven av Andreas från Tona Ljudproduktion

Sjung med i texten!

Nu är det jul här i Stockholms län

Och snön ligget vit på alla trän



På radion spelar vi julmusik

Det gillar en del men vi får också mycket kritik



Det är för tidigt för sån musik redan i november (redan i november)

varför inte vänta en bit in i december



Så här kommer en jullåt till

Lagom sent för maxad goodwill

Lite sent hänger vi på trenden och sjunger så klaaaaart

en nyskriven jullåt till lagom sent för maxad goodwill

Vi sjuuuunger så klart en jullåt till när det är jul snart



Nu är det jul här i P4 Stockholm

Granen är grön och volymen är lagom (Den är lagom)



På radion spelar vi julmusik

För tidigt tycker en del och får panik



Det är för tidigt för sån musik redan i september

spelar ingen roll att vi egentligen börjar först i december



Så här kommer en jullåt till

Lagom sent för maxad goodwill

Lite sent hänger vi på trenden och sjunger så klaaaaart

en nyskriven jullåt till lagom sent för maxad goodwill

Vi sjuuuunger så klart en jullåt till när det är jul snart



Så här kommer en jullåt till

Lagom sent för maxad goodwill

Lite sent hänger vi på trenden och sjunger så klaaaaart

en nyskriven jullåt till lagom sent för maxad goodwill

Vi sjuuuunger så klart en jullåt till när det är jul snart...

(när det är jul snart)