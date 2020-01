Meja 25-årsjubilerar – firar med stor radiospelning

I 25 år har Meja jobbat som soloartist och nu kan hon se tillbaka på en fantastisk karriär, där drömmarna som hon en gång formade som liten hemma i Nynäshamn förvandlades till verkliga framgångar - som tog henne långt ut i världen.

Meja var först med i gruppen Legacy Of Sound, 1995 började hon spela in sitt solodebutalbum och några år senare slog hon stort med hits som All About The Money, Intimacy, Beautiful Girl och inte minst den stora balladen Private Emotion som Meja spelade in med Ricky Martin runt millennieskiftet.

Nu är Meja tillbaka med ny musik. Ihop med låtskrivaren Douglas Carr, som bland annat var med och skapade All About The Money, har hon gjort nysläppta singeln Todays And Tomorrows som inom kort följs upp med ett nytt album.

Den direktsända livekonserten med Meja äger rum i Musikplats Stockholm fredag 24 januari klockan 12.30. Gratis inträde, mer information finns i vår Konsertkalender.

Mer Musikplats Stockholm