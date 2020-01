Ellen Krauss i stora premiären - live på Musikplats

På sistone har Ellen Krauss hörts mycket i P4 Stockholm med bland annat The One I Love och Let Me Have It - låtar som väckt mångas nyfikenhet. Studio 4 fylldes med en stor publik under fredagslunchen när Ellen Krauss också passade på att premiärspela helt ny musik.

Ellen Krauss prisades 2018 på Denniz Pop Awards och efter att ha släppt en rad uppmärksammade låtar ska hon nu ut på turné ihop med Miriam Bryant. Torsdag 5 mars kommer de till Stockholm för konsert i Globens Annexet.

