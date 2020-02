Felix Sandman får en andra chans

Robin Bengtsson vet hur en Melodifestival ska vinnas. Han gjorde det 2017 med låten "I can't go on", och har nu chans att göra det igen 2020. Men för att det ska ske måste tittarna "Take a chance", som årets bidrag heter, på Bengtsson. I Linköping blev det så.

– Detta hade jag inte väntat mig alls. Vilken känsla. Jag hade hög puls och svaga knän och kallsvett över hela kroppen. Jag har nog aldrig varit så nervös tidigare i Melodifestivalen, säger Robin Bengtsson till TT.

Nervositeten grundar sig i att det gick så bra förra gången han var med i Melodifestivalen, säger 29-åringen.

– Det är ett risktagande att komma tillbaka som vinnare. Nu känns det som en stor lättnad.

Klart står även att trion The Mamas – Loulou Lamotte, Ashley Haynes och Dinah Yonas Manna – gjorde allt rätt när de först ut i årets tävling framförde bidraget "Move". Den kraftfulla gospelpopen satte Saab Arena i positiv gungning, och tittarna följde med.

– Jag är i extas. Men vi förtjänade att gå till final, säger Ashley Haynes.

The Mamas stod några meter bakom stjärnglansen när de körade bakom fjolårets vinnare John Lundvik. Nu har de själva tagit klivet till den största scenen i sammanhanget.

– Alla bidrag förtjänar att gå till final. Men det kan inte bli bättre än så här. John Lundvik var ju så stor så det var inte konstigt att han gick till finalen, men vi är nya i sammanhanget, tillägger Loulou Lamotte.

Inför den första deltävlingen stavades favoriten Felix Sandman. Med låten "Boys with emotions", skriven av en amerikansk låtskrivarsammansvärjning skulle vägen till Friends arena vara utstakad. Men låten övertygade inte, tittarna sade sitt och "Boys with emotions" får, något överraskande, nöja sig med en livlina i Andra chansen, dit även 16-åriga Malou Prytz och hennes dansande doppelganger tog sig med bidraget "Ballerina".

Deltävlingen i Linköping förflöt inte friktionsfritt. På flera håll rapporteras det om tekniska problem som gjort det svårt att rösta via den officiella appen.

Anette Helenius, Melodifestivalens projektledare, bekräftar för TT att appen inledningsvis inte fungerat som den skulle. Hon säger däremot att det varken rör sig om tekniska problem eller sabotage, utan om det mänskliga handhavandet.

– Appen startade inte när programmet startade. Våra tekniker sitter just nu och utvärderar det här så att det inte ska kunna hända igen.

Helenius säger dock att det inte finns skäl för SVT att ifrågasätta röstningsresultatet, eftersom appen började fungera strax innan tävlingens första bidrag började framföras.

Sammanlagt röstade 502 404 personer.