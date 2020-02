Succén fortsätter för Good Harvest - idag live på Musikplats

Hanna Enlöf och Ylva Eriksson i Good Harvest har fått fina recensioner för sin nya platta som kom ut på fredagen. Och det var en speciell känsla för dem att kliva ut på scenen och göra sin nya musik.

– Vilken lyx att få spela det här för er på självaste "släppare"-dagen, sade de med stora leenden mellan ett par av låtarna.

Under konserten gjorde Good Harvest bland annat låtar som Row Row och Conversations - men också deras hyllade tolkning av Eagle-klassikern Take It Easy som de framförde första gången i SVT:s frågesportprogram På Spåret.

