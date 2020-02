The Ark gör comeback: Vi har saknat varandra

Med sin glammiga pop och image tog The Ark publiken med storm när de slog igenom år 2000 med hitten It Takes A Fool To Remain Sane. Som liveband hyllades Ola Salo och de andra i gruppen för sin enorma energi på scen.

Efter en mängd framgångar, bland annat segern i Melodifestivalen med låten The Worrying Kind, valde The Ark att gå skilda vägar 2011.

– Vi har aldrig ångrat att vi la ner, men vi har saknat varandra och saknat att träffa den publik som gillar vår musik, säger The Ark i ett pressmeddelande.

I sommar, nio år efter splittringen, samlas The Ark igen och beger sig ut på en återföreningsturné med premiär på Lollapalooza i Stockholm den 28 juni.

En stor intervju med Ola Salo och Sylvester Schlegel från The Ark sänds i Musikplats Stockholm fredag 14 februari klockan 11.40.

Mer Musikplats Stockholm