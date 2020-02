Johnossi drar in på Musikplats Stockholm

Fredag 28 februari blir det rock på Musikplats Stockholm när Johnossi äntrar livescenen i Radiohusets musikstudio. Samma dag släpps deras nya album Torch//Flame och i vår åker de på turné med premiär i Leipzig 20 mars.

Duon Johnossi bildades i Stockholm 2004 av John Engelbert och Oskar "Ossi" Bonde. Flera av deras album och singlar har sålt platina, de har nominerats och prisats på Grammis och P3 Guld och med sina explosiva liveshower har Johnossi genom åren turnerat intensivt i Europa, men även i USA och Japan.

Under en månad låste John och Oskar in sig i en stor herrgård norr om Stockholm tillsammans med producenten Pelle Gunnerfeldt och Mattias Franzén, bandets keyboardist och medföljande turnémusiker. Albumet spelades in i herrgårdens stora salonger (se bild) där de alla även bodde tillsammans under inspelningsperioden.

Mer information om hur du kan vara med om radiospelningen på plats i vår musikstudio den 28 februari finns i vår Konsertkalender.

Mer Musikplats Stockholm