Agnes om pausen: Hade gjort allt jag drömt om 

Artisten Agnes Carlsson slog igenom 2005 när hon vann Idol i TV4. Med låtar som Right Here Right Now, Stranded och Release Me växte hennes publik både i Sverige och internationellt - men efter tio år och massor av framgångar valde hon att kliva åt sidan.

"Det handlar om att ifrågasätta hur man lever sitt liv och hur man vill leva" säger hon i Musikplats Stockholm och beskriver en inspirationsfull väg tillbaka till musiken.

Just nu är Agnes aktuell med nysläppta singlarna Nothing Can Compare och Goodlife samtidigt som hon jobbar fram ny musik i studion hemma i Stockholm.

