Så ska barnfetma stoppas – stockholmare i ny studie

En svensk föräldrakurs för att stoppa barnfetma har visat sig vara den effektivaste i världen – nu ska den testas i fler EU-länder.

Forskare följer familjer med överviktiga tvååringar i Stockholm, på Mallorca och i Rumänien



