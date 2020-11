Klart: Björn Skifs gör Årets jullåt 2020

Alla vinnarna genom åren:

2009 Minaya - Ensam Till Jul

2010 Måns Zelmerlöw - December

2011 Svante Thuresson - Snart Kommer Änglarna Att Landa

2012 Mauro Scocco - Årets Julklapp

2013 Henrik Dorsin - Tomten Är En Kommunist

2014 Weeping Willows - Someday At Christmas

2015 Weeping Willows - Christmas Time Is Here Again

2016 Pernilla Andersson - Julbetraktelse Från Söder

2017 Weeping Willows - Let Christmas Be The Reason

2018 Magnus Uggla - Århundradets Jul

2019 Ulf Lundell - Stockholm I December

2020 Björn Skifs - (Christmas Eve) After Midnight

Mer Musikplats Stockholm