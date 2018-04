Lindås klart för SSL – efter rysare

Lindås Waves hade ett drömläge inför returen borta mot Djurgården. Första matchen vann man komfortabelt med 10-5.

Men onsdagens bortamatch blev en rysare – där Lindås till slut fick jubla.

Efter knappa två minuter in i andra perioden stod det 2-0 till bortalaget. Men Djurgården arbetade in sig i matchen kvitterade till 2-2 en minut in i tredje perioden.

Men Lindås skulle snabbt ta kommandot igen. Drygt en minut efter Djurgårdens kvittering tog Lindås ledningen, som utökades till två mål med tre minuter kvar.

Slutminuten blev något alldeles extra. Djurgården kvitterade med 50 sekunder kvar och pressade på för en kvitteringen. Men Lindås kunde säkra biljetten till högsta serien.

Tränaren Joacim Bernvid var av förklarliga skäl mycket nöjd.

– Det är riktigt kamp i slutet, nästan som ett slagfält. De skjuter från alla håll och något tar i stolpen. Sen är det helt förlösande när slutsignalen går – otroligt häftigt.