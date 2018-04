Polisens teori: Rånarna i Utby var ute efter guld

Det var vid 15-tiden under lördagseftermiddagen som minst två väpnade rånare tog sig in till mannens villa, som enligt polisen är verksam som guldhandlare. Mannen sköts under rånet i benet och rånarna, klädda i vita skyddsdräkter, flydde från platsen.

– Han är guldhandlare, och vår teori är att rånarna var ute efter just guld, säger Göran Carlbom, vakthavande befäl vid polisen i region Väst.

Rånarna flydde i två bilar. När den ena bilen krockade fortsatte rånarna enligt polisen till fots innan de tvingade till sig en bil av en kvinna. Den bilen övergavs i Partille och det är där spåret efter rånarna tar slut.

– Vi har i nuläget inga misstänkta för rånet och ingen är heller gripen. Vi är just nu på jakt efter två misstänkta rånare, säger Göran Carlbom, vakthavande befäl vid polisen i region Väst.